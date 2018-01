Miranda Avanzini

Ci ha lasciatoLo annunciano il figlio Mirco con Michela e l'adorato nipote Nicolò, Mauro, le cognate Carla, Marisa, Roberta e parenti tutti.Il funerale avrà luogo mercoledì 3 gennaio alle ore 14.30 partendo dalla Casa del Commiato Sant'Ilario (via Zanardelli, 11 Parma) per la chiesa di Vicofertile.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un ringraziamento particolare al medico curante Dott. Giuseppe Ercolini ed a tutto il personale del Day Hospital Oncologico.2 gennaio 2018Ï Famiglia CeparanoÏ Jessica e Paolo PinganiÏ Roberto e GalyaCiao nonnanon ti dimenticherò mai.Nicolò.2 gennaio 2018I Parma Avanzini Carlo, Carla, Ornella, Dante, Ester con le rispettive famiglie partecipano al dolore di Mirco per la perdita della cara mamma2 gennaio 2018I cugini Biribicchi-Lecchini sono vicini a Mirco e famiglia per la perdita della cara2 gennaio 2018Pio e famiglia sono vicini a Mirco, Michela e Nicolò per la perdita della loro cara2 gennaio 2018CiaoMeri Loredana Emilia e famiglie.2 gennaio 2018Franca, Michele, Monica e Aurora salutano la cara amicae sono vicini a Mirco, Michela e Nicolò.2 gennaio 2018In questo tristissimo momento Betta, Lella, Federico e Corrado sono vicini a Mirco, Michela, Mauro e Nicolò per la morte di2 gennaio 2018