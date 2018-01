Tina Piccinini

E' mancata all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio i figli Sandro, Angela con Marco, i nipoti Chiara con Francesco, Michele, Alberto e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani giovedì 4 gennaio alle ore 9,30partendo dalle Sale del Commiato ADEper la chiesa parrocchiale di San Marco, proseguiranno per il cimitero di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 presso la stessa chiesa.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.3 gennaio 2018ti ricorderemo sempre.La cognata Giacomina, il nipote Guido con Armanda, Elisa e Francesco.3 gennaio 2018Ï Elisabetta e Armando NicoliMario, Maria Cristina e Valentina partecipano al dolore di Angela, Sandro e famiglia per la perdita della cara2 gennaio 2018Gli amici, Claudia e Rodolfo, Liliana e Raffaele con Marzia, Rossana e Michele, Ornella e Giacomo con Alessandra e Fabio, sono affettuosamente vicini ad Angela e famiglia, per la scomparsa della cara mamma3 gennaio 2018Nino e Tittì insieme con i figli Pietro con Claudia, Paolo con Isotta e Maria con Pietro si uniscono al dolore di Angela, Michele e Marco per la scomparsa die abbracciano con affetto Chiara per la perdita della carissima nonna.3 gennaio 2018Con profondo affetto Ines, Flavia, Daria e famiglia, Luca e famiglia, partecipano al dolore di Angela e dei suoi cari per la perdita della madre3 gennaio 2018