Valda Gatti

Ci ha lasciati serenamentedi anni 96Lo annunciano i figli Tranquillo con Maria Ilva, Piermaria con Elena e gli amati nipoti Mattia, Francesco, Luigi con Alessia, Elisa e Chiara.Le esequie si terranno in Coltaro questo pomeriggio alle ore 14,30 partendo dall'abitazione per la chiesa ed il cimitero locali.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.3 gennaio 2018Ï Giuliana e figliÏ Majni Carlo Lidia e AndreaÏ Fam. Majni GiuseppeÏ Majni Annalisa e DanieleÏ Fam. Luigi, Andrea GambiniM.Grazia, Cecilia e Cristina ricordano con grande affetto la cara ziae si stringono a Tranquillo e Piermaria in questo momento di dolore.3 gennaio 2018I cugini Serafino, Michele e famiglia sono vicini a Tranquillo e Piermaria e famiglie per la perdita della cara3 gennaio 2018Moreni Giuseppe e Flavio unitamente alle famiglie si uniscono al dolore di Piermaria e Tranquillo per la perdita della amata mamma3 gennaio 2018Maurizio e Annamaria, Carlo e Orsola sono vicini a Tranquillo e Piermaria per la perdita della cara mamma3 gennaio 2018Partecipiamo al dolore dei famigliari per la perdita della caraFernando e Giuliana Rossi.3 gennaio 2018