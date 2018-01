Orlando Mossini

È mancato all'affetto dei suoi cari(Infermiere Professionale)Ne danno il triste annuncio la moglie Marisa, i figli Stefano con Emanuela, Stefania con Emilio, il fratello Mauro, la sorella Bruna e gli amati nipoti Luca, Gioele e Beatrice.I funerali avranno luogo oggi, mercoledì 3 gennaio alle ore 15.45 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa Buon Pastore indi al tempio di cremazione di Valera.Un particolare ringraziamento a Monica e Maria per il costante aiuto.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.3 gennaio 2018Ï Bianca, Ugo Buratti e fam.Ï Carla, Renato Malpeli e fam.Ï Rina, Franco Malpeli e fam.Ï Fausta, Franco BalestrieriÏ Arturo Soncini e fam.Ï Famiglia MingazziniÏ Roberto, Donata, Mossini e figlieÏ Fam. Renzo e Flavia ScaccagliaÏ Famiglie Bosrato, Cerioli e Rubertelli AttiliaLe famiglie Faroldi e Cabrini partecipano con affetto al dolore dei familiari per la scomparsa del caroEmilio, Manuela, Paolo, Nadir, Nanda, Adriana e Maria.3 gennaio 2018Ciao zioMara, Milli e rispettive famiglie.3 gennaio 2018Miria con Danilio, Elisa e famiglia abbracciano con affetto zia Marisa, Stefano, Stefania e famiglie per la scomparsa del caro zio3 gennaio 2018Erica, Paolo, Alessandra e Paola sono affettuosamente vicini a Marisa, Stefano e Stefania in questo doloroso momento per la perdita del caro zio3 gennaio 2018Ciao ziosarai sempre un caro ricordo.Tiziana, Gastone, Andrea, Cristina, Daniele e Yanet.3 gennaio 2018La cugina Adriana, con i figli Nadia e Giovanni, la nipote Ariella con Alberto e Stefano partecipano al dolore dei famigliari per la scomparsa del caro3 gennaio 2018Francesca, Laura, Maria Pilar, Dario, Federico, Matteo, Pietro insieme a Davide ed Elena, si stringono a Stefania per la scomparsa del caro3 gennaio 2018Pietro e Pamela con Anna ed Elisabetta sono vicini a Stefania per la perdita del caro papà3 gennaio 2018