Giovannina Volpi

Serenamente, come ha sempre vissuto, si è spentadi anni 97Ne danno il triste annuncio i figli Massimo con Donatella e Pietro con Anna, Lucia, Emma, Gregorio.I funerali si svolgeranno oggi mercoledì 3 gennaio alle 15 presso la cappella di Villa Benedetta in Sala Baganza via Roma 4, indi al cimitero di Bezze di Torrile.3 gennaio 2018Siamo vicine al dolore di Massimo e Pietro e dei loro famigliari per la perdita della nostra cara ziaVania, Tiziana, Carla con le rispettive famiglie.Siamo vicini a Massimo e Pietro per la perdita della mammaMarina, Paolo e Zio Fernando.3 gennaio 2018Ciao ziaindimenticabile compagna di giochi.Valentina, Rocco, Veronica.3 gennaio 2018