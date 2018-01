Roberto Atti

«Che il Signore ti accolga nelle sue braccia»Affranti dal dolore ne danno il triste annuncio della perdita del carola mamma Maria, la sorella Anna con Luciano, i nipoti Marco e Chiara con Cristian e i piccoli Allegra e Diego.I funerali si svolgeranno domani giovedì 4 gennaio alle ore 14.45 partendo dalla sala del commiato di Viale Villetta 16/A per la chiesa di San Leonardo, indi al Tempio di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.3 gennaio 2018Partecipano al lutto per la scomparsa del carogli zii Raffaele e Carolina e il cugino Daniele.3 gennaio 2018Partecipano al lutto gli zii Marta e Sergio, il cugino Umberto con Sara per la perdita del caro3 gennaio 2018