Elvira Buzzi

«Hai raggiunto la luce, e rivedrai tutti i Tuoi Colori»Ci ha lasciatoLo annunciano le figlie Gabriella con Paolo, Marina con Fernando, gli adorati nipoti, pronipoti e parenti tutti.I funerali avranno luogo venerdì 5 gennaio partendo alle ore 9.30 dall'Ospedale Maggiore per la Chiesa di Felino indi si proseguirà per il tempio di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 presso la stessa Parrocchia.Un particolare ringraziamento al personale di «Aurora Domus» ed al Servizio Domiciliare «Ausl» per le cure prestate.4 gennaio 2018Ï Luisa e Angelo ZarottiÏ Famiglia Zarotti FrancoÏ Famiglia Accorsi AldoÏ Fam. Allodi ZeccaÏ Fam. Ida e Romano ContiCiao caravivrai per sempre nei nostri cuori.Nina, Mattia, Monia e David.4 gennaio 2018Sentite condoglianze ai famigliari per la perdita della caraLuciana e Alessandro, Giuseppina con Bruno.4 gennaio 2018