Vanda Mambriani

È salita alla Casa del Padredi anni 92Ne danno il triste annuncio: i figli Gianni con Mariella, Vittorio con Fabrizia, i nipoti Samanta, Christian e Nicola, i pronipoti Giacomo, Elisa e Leonardo, la sorella, i nipoti e i parenti tutti.I funerali avranno luogo venerdì 5 gennaio alle ore 10.00 nella chiesa Parrocchiale S. Croce di Fontanellato indi al cimitero locale.La cara salma sarà fatta giungere dall'Ospedale di Vaio.Il S.Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella chiesa di S Croce.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un ringraziamento particolare al medico curante Dott. Remo Piroli per la disponibilità dimostrata.4 gennaio 2018Ï Fam. BocelliÏ Famiglie Angelo e Stefano GalliL'amore di una nonna non si dimentica mai.CiaoI tuoi nipoti Samanta, Cristian, Nicola con le rispettive famiglie.4 gennaio 2018I cugini Gabriella, Bruno, Isabella, Cinzia e Roberto partecipano al dolore di Gianni, Vittorio e famiglia per la scomparsa della cara4 gennaio 2018