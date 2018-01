Adriana Cavallotti

Dopo una vita spesa per il lavoro e la famiglia si è spenta l'anima buona didi anni 89Con profonda triste tristezza lo annunciano i figli Luciano con Celestina, Oscar con Nadia e Benedina con Gino, il fratello, la cognata, nipoti, pronipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno oggi alle ore 14.45 partendo dalla Sala del Commiato Ditta Barili in Langhirano via Renzo Pezzani n. 27 per la chiesa di Lesignano de' Bagni indi proseguirà per il Tempio di Valera.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Si ringrazia il medico curante Dott. Guido Parisini, il personale medico e paramedico del Reparto di Geriatria del Padiglione Barbieri dell' Ospedale Maggiore di Parma.Un grazie particolare alla carissima Anna per le amorevoli cure.4-1-2018Ï Famiglia Zonca e ZuffolariÏ Famiglia Scatola MassimoÏ Famiglia Santi AndreaÏ Famiglia Giuffredi Massimo e StefanoÏ Irene, Oscar, Claudia, Bruna Casalini e fam.Ï Casalini Gabri, Ester e famigliaÏ Famiglia Pietro VolpiÏ Compagnia «Dal Tremlon»Ï Famiglia Alberto AdorniÏ Ario BigiÏ Antonio e Daniela Garulli e famigliaÏ Enore Gherri e figlieÏ Fam. Aldo CattabianiNon dimenticheremo mai quegli occhi dolci che nonostante la malattia ci mostravi ogni volta.Grazie nonna esemplare, quanti insegnamenti ci hai donato con la tua vita di tribolazioni ma affrontata con gioia e con un sorriso.Ciao nonnaCristina, James, Cinzia e Serena.4-1-2018«Seconda stella a destraquesto è il camminoe poi dritto, fino al mattinopoi la strada la trovi da te...»CiaoPietro, Fabio, Maddalena, Agata, Erica e Achille.4-1-2018Giovanni, con Mina, Arnaldo, Luigi ed Elisabetta, piange la scomparsa della cara sorellaed è vicino a Benedina, Luciano ed Oscar in questo triste momento.4 gennaio 2018Giuliano, Vanni e famiglia partecipano al dolore di Luciano, Oscar e Benedina per la perdita della4-1-2018Marilena T. si stringe con affetto a Benedina e famiglia per la perdita della cara mamma4 gennaio 2018Rosaura è vicina a Benedina, Luciano e Oscar e famigliari per la perdita della cara4 gennaio 2018Grazia e Giovanna sono vicine a Benedina per la perdita della cara mamma4 gennaio 2018