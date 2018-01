Giulio Fontana

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 81Addolorati lo annunciano la moglie Albina, i figli Giuseppe con Concetta, Gabriele con Monia, i nipoti Aurora e Denis, il fratello, le sorelle, le cognate e parenti tutti.I funerali avranno luogo venerdì 5 gennaio alle ore 10.30 partendo dalla camera mortuaria dell'Ospedale Maggiore di Parma per la chiesa parrocchiale di Bazzano ove verrà celebrato il rito funebre indi si proseguirà per il cimitero locale.4 gennaio 2018Ï Malilla, Mariella, Vincenzo, Alan, Silvia e ValentinaLa nipote Ester con Cinzia e familiari, sono vicini a zia Bina, Giuseppe e Gabriele per la perdita del caro4 gennaio 2018La Latteria Costa di Bazzano si unisce al dolore di Gabriele e famiglia per la perdita del caro4 gennaio 2018