Giovanna Magri

È mancataLo annunciano il cognato Mario con Alberto, la cognata Rosella con Silvia, Alberto e Anna, cognati, nipoti e parenti tutti.Il Santo Rosario si terrà questa sera alle ore 20.30 nella chiesa di Felino.I funerali si svolgeranno venerdì 5 gennaio alle ore 13.30 partendo dalla Città di Parma per la stessa chiesa.Si ringraziano il medico curante Dott. Giuseppe Ercolini e tutti gli amici.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.4 gennaio 2018Ï Paola, Carlotta e Antonio OllariÏ Luisa, Marco CavalieriÏ Giacomo Bonati e Delmonte EnrichettaMarco, Rosetta ed Elisabetta Ablondi partecipano al dolore dei famigliari per la perdita della cara cugina4 gennaio 2018Eugenio, Dino, Anna, Silvana, Roberto e Irene piangono la cara cugina4 gennaio 2018Ciaoti vogliamo bene.Franca, Stefano, Jessica, Stefano, Cristina, Giuliana, Gabriella e Fabio.4 gennaio 2018Condomini e amministratore del Condominio Claudia porgono alla famiglia sentite condoglianze per la perdita della cara signora4 gennaio 2018Anna, Marisa e Silvio sono vicini alle famiglie De Vincenzi e Magri per la perdita della cara4 gennaio 2018