Maria Rosa Romeo

Circondata dall'affetto del figlio, ci ha lasciatidi anni 85Lo annunciano il figlio Luigi, il fratello Domenico, le cognate, i nipoti ed i parenti tutti.I funerali si svolgeranno oggi alle ore 14.45partendo dalla Sala del Commiato Cof di Collecchio(via Carrega 12/A) per la chiesa di Gaiano, indi al Tempio di Valera.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.5 gennaio 2018Titolari e collaboratori della I.R.O.P. di F.lli Zanacca si stringono con un affettuoso abbraccio a Luigi, amico e collaboratore, in questo triste momento e partecipano al suo grande dolore per la perdita della madre signora5 gennaio 2018