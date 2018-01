Domenica De Venuto

Mina, Emilia e Vito annunciano la triste scomparsa della mammaunitamente al genero Pasquale, ai nipoti Graziano con Simona, Marcello con Vanessa, Chiara con Riccardo e gli adorati pronipoti.I funerali avranno luogo oggi venerdì 5 c.m. alle ore 14,30 partendo dalla Sala del Commiato Ade in viale Villetta, 31 per la Chiesa Parrocchiale di S. Giovanni Battista in via Anna Frank, indi al cimitero di Marore.5 gennaio 2018La sorella Maria, i nipoti Remo, Vincenzo, Giacomo, Marisa e Titti sono vicini in questo momento di dolore, con affetto, ad Emilia, Mina e Vito per la perdita dell'adorata mamma5 gennaio 2018Paola con Gianmaria, Mirella e famiglia partecipano al dolore di Mina, Emilia e Vito per la scomparsa della cara5 gennaio 2018I condomini di Via Massari 5 ricordano la cara signora5 gennaio 2018