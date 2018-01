CROCE



«Non bisogna essere perfetti per tutti.



Basta essere speciali per qualcuno»



Improvvisamente ci ha lasciato Maria Grazia Boldrocchi ved. Sorini (Memi)



Con dolore e smarrimento a funerali avvenuti lo annunciano Luca e Piera, Gaia e Matteo e Vittorio. Milano- Parma, 6-1-2018



Ï Vittorio, Donata e Beatrice



Ï Dante e Giuliana Chizzini



I condomini, l'amministratore del condominio Centro AB di viale Barilla 21 partecipano commossi al lutto della famiglia Boldrocchi per la scomparsa della cara Maria Grazia Parma, 6 gennaio 2018