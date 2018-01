Paola Torri

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 72Lo annunciano con dolore il marito Antonio, la sorella Tina con Francesco, Francesca ed il piccolo Giovanni, i nipoti Valerio e Valeria, la cognata Luisa con Ernestino ed i parenti tutti.I funerali si svolgeranno lunedì 8 c.m. alle ore 10.00 partendo dall'abitazione di Strada Rigosa n. 17/A per la chiesa ed il cimitero locali.Il S. Rosario verrà recitato in chiesa domani sera alle ore 20.30.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al medico curante Dott. F. Briganti ed a tutti i medici e paramedici dei Reparti Neurologia e Ematologia dell'Ospedale Maggiore di Parma.6 gennaio 2018Ï Fam. Ferrari EttoreÏ Fam. Alba e Giorgio QuarantelliÏ Sandra Ambroggi e famigliaÏ Cattani Roberto e famigliaLuisa con Tino ricordano con infinito affetto e gratitudine la cognatae si stringono in un grande abbraccio ad Antonio e Tina.6-1-2018Grazie ziaper tutto quello che hai fatto per noi, per esserci sempre stata nei momenti belli e in quelli difficili.Volerti bene è stato facile, dimenticarti sarà impossibile.Valerio con Camilla e Niccolò e Valeria con Roberto e Francesco.6-1-2018Angelo Rizzi con la famiglia è vicino nel dolore ad Antonio e Tina per la perdita della cara6 gennaio 2018Gli amici del 46 sono vicini ad Antonio per la perdita dell'adorata6 gennaio 2018Carla con Massimo, Pietro con Luciano e rispettiva famiglia, si stringono in un forte abbraccio ad Antonio e Tina per la perdita della carissima6 gennaio 2018Romano, Anna, Lorenzo e famiglia sono vicini ad Antonio per la perdita dell'adorata6 gennaio 2018Lorenza e Gino Vizzionato con Davide e Laura sono vicini all'amico Antonio per la perdita dell'amata6-1-2018Porgiamo sentite condoglianze ai famigliari per la perdita della caraFam. Bolsi Ivo.6 gennaio 2018