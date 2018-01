Maria Paola Moreschi

«Il Signore è il mio pastorenon manco di nulla»È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 81Ne danno il triste annuncio il marito Carlo, i figli Luigi con Lorella, Stefano con Enrica, Maria Elena con Igor, i nipoti Simone, Giulia, Iacopo, Tobia, Giorgia e parenti tutti.I funerali si svolgeranno lunedì 8 gennaio alle ore 16.00 partendo dalla Sala del Commiato di Fornovo in via di Vittorio, 17 per la chiesa di Ozzano Taro.Il S Rosario sarà recitato domenica 7 gennaio alle ore 20.30 nella Chiesa di Ozzano Taro.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.6-1-2018Ï Famiglia Cesare CavatortaÏ Cecilia e Davide Adorni e famigliaÏ Paola e Maurizio GreciÏ Matteo, Francesca e Filippo FanfoniÏ Enos, Violetta DresdaÏ Fam. Fausta, Pietro ZucchelliÏ Marialberta PiazzaÏ Renato e DavideÏ Paolo, Wilma e Teresa PivaÏ Rina, Ebe, Claudio PaoloÏ Celide, EmanuelaÏ Deanna, Angelo BragazziÏ Ubaldo, Ivana, Andrea e GabrieleÏ Daniele, Stefania, Francesco, ElisaLa famiglia Fornari si stringe affettuosamente a Carlo, Luigi, Stefano, Marilena e ai nipoti per la scomparsa della cara6 gennaio 2018Giuseppe e Gianna Rodolfi con la famiglia, partecipano commossi al dolore di Carlo e famigliari per la scomparsa della loro cara6-1-2018Franca, Ilaria, Irene, Anna, Giorgia e Luca partecipano al dolore dei famigliari per la perdita della cara6 gennaio 2018I ragazzi dell'Ozzano Calcio sono vicini a Simone, Luigi e Stefano per la perdita della cara6-1-2018Giovanni, Alessandra, Marco e Giulia Montani sono vicini ai famigliari per la scomparsa della cara6 gennaio 2018