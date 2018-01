Mario Comelli

È mancato all'affetto dei suoi cariLo annunciano il figlio Matteo con Claudia ed Elisa Sofia, i fratelli e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani lunedì 8 gennaio alle ore 10.15 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa della Trasfigurazione di Nostro Signore (via Sidoli) con successiva tumulazione delle ceneri presso il cimitero di Marore.Questa sera alle ore 21.00 presso la stessa chiesa sarà recitato il Santo Rosario.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.7 gennaio 2018I nipoti Daniele, Roberto, Emanuela e Angelo con rispettive famiglie, profondamente addolorati, sono vicini a Matteo e congiunti per la perdita del caro7 gennaio 2018Cesare e Giulia, Italo, Simona e Paolo si stringono a Matteo e Claudia per la perdita del caro7 gennaio 2018Da chi ricorderà sempre il tuo sorriso e l'amore per la vita.Mafalda, Bruna, Ilaria, Jessica.7 gennaio 2018I condomini e l'amministratore del Condominio Corallo di StradelloG.Padova 4-6 partecipano al dolore dei familiari per la perdita del loro caro7 gennaio 2018Giancarlo, Roberta e Paolo, Tito e Chiara partecipano al lutto di Italo e Simona per la scomparsa del caro7 gennaio 2018