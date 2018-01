Laura Soldati

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 94Ne danno il triste annuncio i figli Franco con Maria e Marta con Gabriele, i nipoti Elena ed Alberto, i fratelli Maria, Sergio e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani lunedì 8 gennaio alle ore 11.30 presso la chiesa di S Leonardo, indi per il cimitero di Vigatto.Questa sera alle ore 20.30 presso la stessa chiesa sarà recitato il Santo Rosario.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento a tutto il personale della struttura Villa S. Ilario per la premurosa assistenza.7 gennaio 2018Ï Giovanna, Mara, Patrizia, Rosangela, Aldo, Fabrizio e PaoloÏ Maria, Emilio e GaiaCesare, Annalisa, Allan, Jonathan, Stefano, Hedelisa sono vicini a Franco, Marta e rispettive famiglie per la perdita della cara mamma7 gennaio 2018Antonella e Marco sono vicini ai familiari per la perdita della cara7 gennaio 2018Anna e Bruno sono vicini a Franco e Marta per la perdita della cara mamma7 gennaio 2018