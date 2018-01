Giovanni Rapposelli

Circondato dall'affetto dei suoi cari è mancatodi anni 95Ne danno il triste annuncio i figli Patrizia con Filippo, Antonio con Renza, gli adorati nipoti Francesca, Federico, Evelina con Stefano e la piccola Marta, i cognati, le cognate, i nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno lunedì 8 alle ore 14,45 partendo dall'Ospedale Maggiore di Parma per la chiesa di Santa Maria della Pace (ore 15,00 circa) indi si proseguirà per il cimitero di Valera.Serve il presente di partecipazione e ringraziamento.Il S. Rosario verrà recitato questa sera alle ore 18,00 presso la parrocchia di Santa Maria della Pace.7 gennaio 2018Ï Nella Cozzani e famigliaGuido, Roberto e Cecilia con Edoardo e Ludovica abbracciano affettuosamente Patrizia e Antonio per la perdita del caro7 gennaio 2018Angela, Daniela, Ilaria e Franco ricordano con affetto il caroe partecipano al dolore di Patrizia, Gianfranco e famigliari tutti.7 gennaio 2018Stefania e Ninni, Francesca e Angelo e figli si stringono affettuosamente a Patrizia, Gianfranco e famiglia per la perdita del caro7 gennaio 2018