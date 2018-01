Rita Passera

Circondata dall'amore della sua famiglia ci ha lasciatodi anni 70Ne danno l'annuncio: il marito Gino, i figli Marco con Carolina; Monica con Alberto; Paolo con Letizia; gli adorati nipoti Alberto junior; Nicolò: Camilla; Giulio; Guido e Romeo; le zie e i cugini.I funerali saranno celebrati lunedì 8 c.m. alle ore 10.00 nella chiesa parrocchiale partendo dalla camera mortuaria dell'Ospedale di Vaio e nel locale camposanto saranno tumulate le sue spoglie.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.00 nella chiesa Parrocchiale.Un grazie di cuore a tutti coloro che si sono affettuosamente presi cura di lei in questi lunghi mesi.Non fiori ma eventuali offerte alla «Lilt- Lega Italiana per la lotta contro i tumori» Sezione di Parma.7 gennaio 2018Ï Chiari Corrado e famigliaÏ Adriano, Claudia Viciguerra e famigliaÏ Elena Manfrini ed Emanuele GuareschiÏ Carla, Lorena, Marta e famigliaÏ Luciano Piccoli e famigliaÏ Liana e Enrico PorcariÏ Renato, Luisa, Rosanna RastelliÏ Tiziana, Giovanni, Beatrice RastelliÏ Ivonne e Claudio BracchiÏ Sergio, Angela, Tommaso e AriannaÏ Matteo Tonna e famigliaÏ Linda e Giorgio ParoniÏ Dori Bertini e figliÏ Mauro Rossetti e famigliaÏ Aldo, Giovanna, Marco e Sara MantovaniÏ Anna, Enzo Rossetti e famigliaÏ Angela e Silvio GuareschiÏ Luisa e Guido GodiÏ Dina Conti BoggianiÏ Famiglia Garbi Rino, Roberto e DanieleÏ Livia e Mario LagomanziniÏ Lino e Ester FrazziÏ Ado e Betty FrazziÏ Roberto e Patrizia LisiÏ Padovani Livio e BrunoÏ Bruna e Loredana Pattini e famigliaÏ Nene e Stefano RoffiÏ Gina Aiolfi e famigliaÏ Famiglia Azzali Giovanni, Carla e MarziaÏ Paolo Ferri e famigliaÏ Chiari Pier Paolo e famigliaÏ Famiglie Azzali Corrado e PaoloÏ Famiglie Piccoli Franco e DanieleÏ Andrea GavazzoliÏ Teresa e Gualtiero BriantiIl Presidente il Consiglio Direttivo e tutti i Soci dell' Ente Mostra di Soragna sono vicini a Gino, Marco, Monica e Paolo per la scomparsa della carainstancabile collaboratrice.7 gennaio 2018Il Consiglio AVIS Soragna e tutti i volontari sono vicini ai familiari per la perdita di7 gennaio 2018Il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Direttore, i Dirigenti e il Personale tutto del Consorzio Agrario di Parma partecipano commossi al lutto che ha colpito il Consigliere Marco Orsi per la scomparsa della cara mammae porgono sentite condoglianze.7 gennaio 2018Il Presidente Luca Cotti, il Direttore Alessandro Corsini, il Consiglio Provinciale, unitamente e a tutto il personale di Coldiretti Parma partecipano al dolore dell'amico e Vice-Direttore Marco Orsi e famigliari tutti per la perdita della mamma7 gennaio 2018Il Presidente, il Direttore, il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Amministrativo, i Dirigenti ed i dipendenti tutti del Consorzio della Bonifica Parmense, partecipano al lutto deil signor Gino Orsi per la perdita della cara moglie7 gennaio 2018Il Circolo Alpini Soragna è vicino al marito Gino e ai figli per la perdita della caraUna persona solare e caparbia che ha dedicato la sua vita al volontariato.Ti ricorderemo per il tuo sorriso.7 gennaio 2018Grazieper tutto quello che mi hai trasmesso e per la tua grande amicizia.Mi mancherai tanto e ti porterò sempre nel mio cuore.Loredana.7 gennaio 2018Remo, Ivana e Maria unitamente a Daniela e Martina si stringono in un affettuoso abbraccio a Gino, Marco, Monica e Paolo per la perdita della caraGrande amica il cui ricordo rimarrà sempre nei nostri cuori.7 gennaio 2018La classe 1947 di Soragna partecipa al dolore della famiglia per la perdita della cara7 gennaio 2018Malvino con Romana, Giorgio con Marisa e Maria, Ermido con Adriana, Franco con Gianna si uniscono al dolore di Gino e famiglia per la perdita della cara amica7 gennaio 2018Ciao caravivrai per sempre nei nostri cuori.Pino, Rosalice, Carla e Giancarlo.7 gennaio 2018Ernesto con Matteo, Francesco, Pier Luigi e Anna, partecipano al dolore che ha colpito Gino, Marco, Monica e Paolo, per la perdita della carasi stringono a loro in un abbraccio fraterno esprimendo sentimenti di vivo e profondo cordoglio.7-1-2018Noi (Alda, Anna, Eugenia, Lara, Marisa, Nene) ricordiamoamica carissima, generosa e leale, altruista e sincera.7 gennaio 2018Daniela e Tino Montanari, commossi, porgono a Gino e famiglia le loro più sentite condoglianze per la perdita di7 gennaio 2018Le famiglie Malvino e Romana Mora con Gabriele e Paola, Cinzia e Davide, i nipoti Martino e Alberto si uniscono al dolore dell'amico Gino e dei figli Paolo, Monica e Marco per la perdita della cara7 gennaio 2018Ciaoci ricorderemo sempre del tuo sorriso e della tua forza di vivere.Enzo e Giuseppina Guareschi con Paola, Maurizio e Riccardo, Lucia, Matteo e Vittorio.7 gennaio 2018Ciaonon è un addio ma un arrivederci.<+T>Gianmarco ed Ermelinda.7 gennaio 2018<+T>Soci e maestranze tutte della società LPS Srl sono vicini al collega e amico Paolo ed alla famiglia Orsi per la prematura scomparsa della cara mammae porgono le più sentite e commosse condoglianze.7 gennaio 2018<+T>Gli amici del partito di Soragna sono vicini a Gino e famiglia per la perdita della cara<+T>Stefano, Roberto, Maurizio, Maurizio, Simone, Gianni, Silvia, Angela, Cinzia, Enrica, Cristina, Gianfranco, Romano.7 gennaio 2018<+T>Gli amici de «La Bertazza» profondamente addolorati per la scomparsa della caraporgono ai familiari le più sentite condoglianze.7 gennaio 2018<+T>Le famiglie Alberto e Gianluca Zani partecipano al dolore di Gino e familiari tutti per la perdita della cara7 gennaio 2018<+T>Sei stata una delle più belle persone che abbiamo incontrato nella nostra vita.<+T>Ora fai buon viaggio.<+T>Grazie di tutto<+T>Tato, Marzia, Alessandro, Mimmo, Nicoletta, Simona, Serena, Marco, Luisa, Federico.7 gennaio 2018<+T>Ciao <+T1>Ritaci mancherà il tuo sorriso.<+T>Enrico, Elio, Dina e Chiara.7 gennaio 2018