Marcellino Lazzari

Ci ha lasciato il nostro carodi anni 60Ne danno il triste annuncio i fratelli Maura con Marco, Mario con Francesca, i nipoti Matteo con Valentina ed Erica, Marina, Jessica, Giada e parenti tutti.I funerali si svolgeranno lunedì 8 gennaio alle ore 14.00 partendo dalla Sala del Commiato in Langhirano via Renzo Pezzani n. 27 per la chiesa di Carpaneto, indi proseguirà per il Tempio di Valera.Il S.Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella chiesa di Carpaneto.Un particolare ringraziamento ad Anna, al medico curante Dott. Torriani e alla Croce Rossa di Tizzano.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.7-1-2018Ï Valter e GraziellaÏ Marco e MarcellaÏ Matteo e Teresa, Adriano ManiciÏ Mino, Roberta, Giovanna e fam.Ï Ennio e DanielaÏ Giacomo, Carmelina e figliÏ Matteo, Marco Petrolini e famiglieÏ Felice, Fausto Rozzi e famigliaÏ Franca FerrariÏ Franco, Rosetta e figliAlide, Mafalda e Antonietta sono vicini a Maura e famigliari per la perdita del caro fratello7 gennaio 2018Ï Fam. Benvenuto BondaniÏ Fam. Piero MistraliÏ Fam. Nello MistraliÏ Fam. Maurizio FerrariÏ Silvano Attolini e fam.Ï Fam. Bruno e Paola BragazziÏ Fam. Gianfranco ComelliÏ Adelmo, Giovanna, IsabellaÏ Fam. Silvestro BragazziZia Celestina con Severino, Giuseppina, Marco, Laura con Nicolas e Filippo partecipano al dolore di Maura, Mario e famigliari per la perdita del caro7-1-2018I soci del Circolo Sant'Andrea si stringono al dolore di Maura, Mario e famiglie per la perdita del caro7 gennaio 2018CiaoNon si perde mai chi si ha nel cuore.Fabiola.7 gennaio 2018Preghiamo insieme a voi tutti per la scomparsa del caroNives, Roberta e famiglia.7 gennaio 2018Marina e Stefano Petrolini sono vicini con affetto a Maura, Mario e famiglie per la perdita del caro7 gennaio 2018Giacomo, Antonella e famiglia si uniscono in questo momento di dolore a Maura, Mario e rispettive famiglie per la prematura scomparsa dell'amico7 gennaio 2018Giorgio Raffaini e famiglie si uniscono al dolore dei familiari per la perdita del caro7 gennaio 2018