Dina Adorni

Circondata dall'affetto dei suoi figli ha raggiunto l'amato Pierinodi anni 90Lo annunciano con grande dolore Mariagrazia con Elmo e Monica, Roberto con Cristina, Pierluigi con Antonella, le sorelle Amelia, Franca e parenti tutti.Il funerale avrà luogo lunedì 8 gennaio alle ore 13,45 partendo dalla Casa di Cura «Piccole Figlie» per la chiesa di Santa Maria del Rosario indi al cimitero della Villetta.Il Santo Rosario verrà recitato questa sera alle ore 20,30 presso la stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un ringraziamento particolare al medico curante Dott. Paolo Conti, a tutto il personale del reparto Medicina delle Piccole Figlie e alle signore Valentina e Vera per le amorevoli cure prestate.7 gennaio 2018Ï Daniela e Mauro MontaniniÏ Agostina e Giorgio OrsiÏ Famiglia DalcòÏ Famiglia MussiniÏ Famiglia BonzaniÏ Marchesi Anna, Augusto, GianlucaLe sorelle, il cognato e i nipoti tutti sono vicini nel dolore a Maria Grazia, Pierluigi e Roberto per la perdita dell'amata mamma7 gennaio 2018Colleghi ed ex colleghi Creberg partecipano commossi al dolore di Roberto e famiglia per la perdita della cara mamma7 gennaio 2018Siamo vicini a Mariagrazia e Roberto, Pierluigi per la perdita della mammaPaola, Giancarlo e famiglia7 gennaio 2018I titolari e i colleghi dell'azienda Zilli & Bellini sono vicini a Pierluigi per la scomparsa della cara mamma7 gennaio 2018Siamo vicini a Pierluigi e alla famiglia per la scomparsa della caraTutti i colleghi.7 gennaio 2018