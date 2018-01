Ernesto Campelli

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 88Ne danno il triste annuncio la nipote Linda con Giovanni e Mattia.I funerali si svolgeranno martedì 9 gennaio alle ore 10,30 partendo dalla sala del commiato in Langhirano Via Renzo Pezzani n. 27 per il cimitero di Zibana.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al Dott. Paolo Schianchi per le amorevoli cure prestate e a tutto il personale della Casa per Anziani di Collecchio.7 gennaio 2018