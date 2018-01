CROCE



E' mancata all'affetto dei suoi cari Mirella Angellaved. Cavallo



di anni 87



Ne danno il triste annuncio i figli Fabio con Silvia e Carlotta con Gianfranco, i nipoti Riccardo, Irene ed Emma.



I funerali si svolgeranno martedì 9 gennaio con partenza alle ore 9.45 dall'Ospedale Maggiore per il cimitero di Stadirano.



Il presente serve di partecipazione e ringraziamento. Parma, 8 gennaio 2018



Ï Fam. Vincenzo Rozzi



Ciao Mirella



le tue amate sorelle Marisa e Silvana con le rispettive famiglie non ti dimenticheranno mai. Parma, 8 gennaio 2018



Il tuo sorriso era una carezza, la tua amicizia è stata una pietra preziosa.



Ciao Mirella



Anita e Ninni, Lidia, Carmen e Enzo, Silvana e Enzo, e tutti i loro figli non ti dimenticheranno.



Al dolore che ci affligge, fa riscontro la certezza di vederti riabbracciata col tuo amato Renato. Parma, 8 gennaio 2018



Cinzia con Ulisse, Federico con Federica, Daniele abbracciano Fabio e Carlotta in questo momento di dolore per la perdita della mamma Mirella Ponte Taro, 8 gennaio 2018



Franca e Marco Ferrari si stringono in un forte abbraccio a Carlotta e Fabio per la perdita della carissima mamma Mirella Parma, 8 gennaio 2018



Antonio e Simona, Diego e Daniela, Giorgio, Margherita e Roberto si uniscono al dolore di Fabio e Carlotta per la perdita della carissima mamma Mirella Parma, 8 gennaio 2018 Mirella



ora sei lassù fra le stelle, mi manchi.



Olga. Parma, 8 gennaio 2018



Ï Rossana e famiglia