Fernando Rastelli

Dopo lunga ed operarosa esistenza, è serenamente mancatoLo annunciano addolorati i figli Mariella e Gianni con Angela, i nipoti Daniele con Maria, Carlo Alberto, Federico ed Elisabetta.I funerali si svolgeranno domani 9 c.m. alle ore 14.30 nella chiesa Collegiata di San Secondo P.se indi al cimitero locale.Il S. Rosario verrà recitato in chiesa questa sera alle ore 20.30.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento a Marina che l'ha accudito in questi anni.8-1-2018Caro ziote ne sei andato anche tu.Ci mancheranno il tuo sorriso ed i tuoi insegnamenti di vita quotidiana.Un abbraccio forte a Gianni e Mariella.Doriana con Leo, Alessandra e Rosa.8 gennaio 2018Remo, Daniela, Paolo ed Angelica sono vicini a Gianni, Mariella e rispettive famiglie per la perdita del caro8 gennaio 2018Sonia e Andrea, Luisa e Gianluca, Mara e Roberto, Marilena e Nando sono vicini a Gianni e famiglia per la perdita del caro8 gennaio 2018Carla, Alberto e Suor Marisa sono vicini a Gianni e Mariella in questo triste momento per la scomparsa del caro8 gennaio 2018Paola, Vanda e Carlo Galli sono profondamente vicini al dott. Gianni Rastelli e a tutti i suoi famigliari nel dolore per la perdita dell'amatissimo padre8 gennaio 2018Profondamente commossi Eligio, Paola, Paolo, Marina con Luca e Gloria si stringono in un affettuoso abbraccio all'amico Gianni e famigliari tutti, nel dolore per la scomparsa del caro papà signor8 gennaio 2018Rossana e famiglia, si unisce al dolore di Mariella e Gianni per la perdita del caro papà8 gennaio 2018