Anna Popoli

A funerali avvenuti i famigliari ringraziano tutte le persone che Le sono state vicine, in particolare si ringraziano, il medico curante Dott. ssa Beatrice Ceresini, il Dott. Andrea Contini ed il Dott. Bruno Borrello del Reparto di Cardio Chirurgia, il Dott. Michele Riva del Reparto di Medicina Generale, il Dott. Gianpaolo Neri del Pronto Soccorso dell' Ospedale Maggiore e tutto il personale del Centro Riabilitativo Cardio Vascolare della struttura Don Gnocchi per le cure prestate.9 gennaio 2018Ï Famiglie Spocci e BocchialiniMi ha lasciato la più cara, la più dolce, la più affettuosa delle sorelleCon infinito dolore la piangono Franca insieme a Corrado, Barbara con Carlo e Federica con Franco.9 gennaio 2018Attilio e Cristina, Manuel e Federica, Matteo e Rosa commossi sono vicini a Lino e famiglia per la perdita della cara9 gennaio 2018Francesco e Filippo sono vicini a Lino, Daniele, Francesca e Fabrizio per la perdita della loro cara9 gennaio 2018Mario, Linda, Mattia e le famiglie Boni si stringono con affetto a Pasquale, Daniele, Fabrizio, Francesca e ai loro familiari per la perdita della cara9 gennaio 2018