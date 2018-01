Franca Frigeri

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 64Lo annunciano con dolore la mamma Maria, le sorelle Angela con Giovanni e Gabriella con Sisto, i nipoti Gimmi con Enrica, Barbara con Lorenzo, Valeria, Fabio con Giorgia, Linda ed i parenti tutti.I funerali si svolgeranno domani 10 c.m. alle ore 10.00 nella chiesa di Pizzo di San Secondo P.se indi al cimitero locale.La cara salma giungerà dell'Ospedale Maggiore di Parma con partenza alle ore 9.30.Il S. Rosario verrà recitato in chiesa questa sera alle ore 20.30.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un grazie di cuore al medico curante Dott. P.M. Rodelli per le amorevoli cure prestate in tutti questi anni.Un particolare ringraziamento alla signora Swetlana.9-1-2018Ï Famiglie Dante e Luca ZarottiÏ Famiglia Rainieri RomanoÏ Antonio e Maria Teresa ZiliottiÏ Tina e Luigi Narzeti e famiglieÏ Fam. Giovanni RainieriÏ Famiglie Lorenzo, Massimo e Roberto Zarotti