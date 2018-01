Aldo Salati

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 92Ne danno il doloroso annuncio la moglie Maria, la figlia Margherita con Andrea e Priscilla, la sorella Rina, nipoti e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani, mercoledì 10 gennaio alle ore 14.00partendo dalla Sala del Commiato C.O.F.in via Carrega 12/A per la chiesa parrocchiale di Collecchio indi al cimitero locale.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.9 gennaio 2018Ï Fam. Egidio SaviNatalia addoloratissima per la perdita del caro cuginoinvoca il Signore di accogliere benevolmente la sua anima.9 gennaio 2018Bruno con Ughetta, Luca con Barbara e Franco con Sabrina si stringono a Maria e Margherita per la perdita del caro9 gennaio 2018Gilda è vicina alla cara Maria per la perdita del caro marito9 gennaio 2018