Ada Forlai Filippini

Ci ha lasciatodi anni 97Lo annunciano: le figlie Luisa con Giorgio, Massimo e Paolo, Fulvia con Elvio, Marco e Giordana, nipoti, pronipoti.I funerali partiranno mercoledì 10 alle ore 9,45 dall'Ospedale di Vaio per la chiesa di S.Giuseppe Lavoratore, indi al cimitero di Fidenza.Il S.Rosario sarà celebrato questa sera alle ore 18,45 nella chiesa di S.Giuseppe Lavoratore.Si ringraziano anticipatamente tutti coloro che parteciperanno alla triste cerimonia.Ai medici e al personale del reparto di Cardiologia «Terapia Intensiva» per la loro gentilezza, per le attenzioni e per le cure prestate con tanta sensibilità e umanità va il nostro più sentito ringraziamento.9 gennaio 2018