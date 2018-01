Giuseppe Magnani

È mancato all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio la moglie Maria, le figlie Rossana e Simona, il genero Nando, i cognati Maria Lina e Giovanni, i nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno mercoledì 10 alle ore 10,30 nella chiesa SS.Stimmate (quartiere Montanara).Il S.Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 nella stessa chiesa.Si ringrazia tutto il personale del Reparto Lungodegenza Critica Barbieri per le cure prestate.Un particolare ringraziamento alla nipote Lalla che ci è stata molto vicino.9 gennaio 2018Ï Giuseppina Marmiroli e Mariacristina RivaCi mancherai tantocustodiremo nei nostri cuori tutto l'amore e le passioni che ci hai insegnato.I tuoi nipoti Micaela e Gabriele.9 gennaio 2018Le famiglie del Condominio «S.Matteo» di Via Montanara n.5 partecipano commosse al dolore dei famigliari per la perdita del caro9 gennaio 2018Le titolari e i colleghi tutti di Parmamoda sono vicini a Simona e famiglia per la perdita del caro padre9 gennaio 2018La famiglia Piovani è vicina a Maria, Rossana, Simona, Micaela e Gabriele per la perdita del caro9 gennaio 2018