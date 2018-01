Bruna Rizzi

Improvvisamente è mancatadi anni 87Ne danno il triste annuncio la figlia Tiziana con Emilio le adorate nipoti Paola e Silvia con Paolo ed i piccoli Alberto e Viola, e parenti tutti.I funerali si svolgeranno mercoledì 10 alle ore 9.00 partendo dall'Ospedale Maggiore di Parma per la chiesa di Mezzano Inferiore (ore 9.30 circa) indi si proseguirà per il tempio Crematorio di Valera.Serve il presente di partecipazione e ringraziamento.Il S. Rosario verrà recitato questa sera alle ore 20.30 presso la chiesa di Mezzano Inferiore.Non fiori ma opere di bene.9 gennaio 2018Ï Anna, Elda, Ileana Rizzi e famiglieÏ Mario, Franca FedericiCorrado, Ornella, Elisa, Maurizio e Beatrice sono vicini a Tiziana e famiglia per la perdita della carissima zia9-1-2018