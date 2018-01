 Giovanni Bellicchi 

È morto dopo grave malattia, lascia la moglie Laura, i figli Michele e Francesca, i nipoti Giulia, Leonardo e Lorenzo che loro ricordano per sempre.I funerali avranno luogo venerdì 12 gennaio alle ore 9.30 presso la chiesa di Gaione, proseguiranno per il cimitero della Villetta, ingresso San Pellegrino.10 gennaio 2018Ï Famiglia Pinazzi MaurizioÏ Famiglia Michele e Simona UtiniÏ Mimmo, Marco, Silvia e FedericoAntonio e Maria Luisa partecipano con tristezza al lutto della famiglia per la scomparsa dell'amico10 gennaio 2018