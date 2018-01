Ave Lambertini

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 90Ne danno il triste annuncio le figlie Giorgia con Giovanni e Mimma con Fabrizio, i nipoti Luca con Elena, Federico e Nastya, Amanda e Lorenzo, parenti tutti.I funerali si svolgeranno oggi alle ore 14 partendo dalla sala del commiato di Traversetolo per la Chiesa parrocchiale indi al Tempio di Valera.Un grazie di cuore al Dottor Chiapponi, alla Dottoressa Sgorbati e a tutto il personale del Centro Cure Progressive di Langhirano.Si ringrazia inoltre la signora Laura.10 gennaio 2018Ï Mario PianforiniÏ Simona, Moreno, Alice e SilviaÏ Ramona RabagliaMarilena, Eugenio, Claudio e famiglie sono vicini a Giorgia e Mimma per la perdita della cara zia10 gennaio 2018Silvana ricorderà sempre con tanto affetto la dolce ziae con Giorgio è vicina a Giorgetta, Mimma e familiari tutti, nel dolore per la sua perdita.10 gennaio 2018Un pensiero d'affetto per Giorgia e fam. a ricordo della cara signoraFabry, Gigi, Giacomo e Staff della Bottega del Fiore.10 gennaio 2018Ivana e Carla con le rispettive famiglie si uniscono al dolore di Giorgia e Mimma per la perdita della cara mamma10 gennaio 2018Gli amici del gruppo «Ultimi ad Uscire» sono vicini a Mimma e famiglia in questo triste momento per la perdita della cara mamma10 gennaio 2018Ciao carissima amicasarai sempre nel mio cuore.Mafalda.10 gennaio 2018I condomini e gli inquilini del Condominio di via IV Novembre, 15 si stringono al dolore dei familiari per la scomparsa della cara10 gennaio 2018