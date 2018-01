Pier Luigi Melotti

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 82Lo annunciano con dolore la moglie Maria, il figlio Stefano e parenti tutti.I funerali avranno luogo venerdì 12 gennaio partendo alle ore 9,00 dall'Ospedale Maggiore per la chiesa parrocchiale Cristo Risorto, proseguiranno per il Tempio di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato domani giovedì 11 gennaio alle ore 20,00 presso la stessa chiesa.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.10 gennaio 2018Condomini e amministratore del condominio Daniela di Via Ancona 4 porgono le più sentite condoglianze ai familiari per la scomparsa del signor10 gennaio 2018