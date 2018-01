Silvana Azzoni

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 79Ne danno il doloroso annuncio il marito Ottorino, i figli Stefano con Anna, Corrado con Monica e Barbara con Fabrizio, i nipoti Marco, Luca, Matteo e Annita, la sorella Lucetta, cognati, cognate, nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno oggi 10 gennaio alle ore 14.00 partendo dalla Sala del Commiato di Fornovo in via Di Vittorio 17 per la chiesa di Terenzo indi al cimitero locale.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un sentito grazie a tutto il personale medico e infermieristico del Reparto di Otorinolaringoiatria dell'Ospedale Maggiore di Parma, dell'Hospice La Valle del Sole di Borgotaro e al medico curante Dott. Umberto Cavazzini.Grazie di cuore a Tatiana, Liuba e Maura per l'assistenza e a tutti coloro che le sono stati vicino in questi anni.10 gennaio 2018Vilma, Alessandra, Alessandro, Cinzia, Filippo sono vicini ai familiari per la perdita della cara10 gennaio 2018La Società Barilla esprime sentimenti di solidale partecipazione al lutto che colpisce la propria collaboratrice Barbara Cavalieri per la perdita della madre Signora10 gennaio 2018Il Fondo di Solidarietà «R. Barilla» e il Cral Aziendale della Società Barilla a nome di tutti i Soci condividono il dolore dei familiari per la scomparsa della Signora10 gennaio 2018Sindaco, amministratori e dipendenti del Comune di Terenzo sono vicini a Fabrizio e famiglia per la perdita della cara10 gennaio 2018Qualche lacrima, chiacchiere e tantissime risateci mancherai.Ivana, Sonya e Sara,10 gennaio 2018Arnaldo, Franca, Michele e Giorgia si uniscono a Barbara e familiari per la perdita della cara mamma10-1-2018