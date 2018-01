Milene Nolli

È mancata all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio Sergio, le sorelle Giannina e Patrizia, gli adorati nipoti Rocco, Maria Chiara con Fabio, Gian Marco, la cugina Marika e parenti tutti.I funerali avranno luogo giovedì 11 gennaio alle ore 10,30 partendo dalle Sale del Commiato Ade, site in Viale della Villetta 31/a per la Chiesa della SS.Annunziata indi per il Tempio di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle 20 presso l'Oratorio di Santa Maria delle Grazie.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al medico curante Dott.ssa Silvia Mantovan e a tutto il personale medico e paramedico del reparto di lungodegenza Lidi ed in particolare alla Dott.ssa Catania per la sensibilità dimostrata.10 gennaio 2018Ï Anna e Mariagrazia VillaÏ Bruna, Claudio, Andrea BocchiÏ Eugenio BisaschiÏ Carmen e GiovanniÏ Lodovico Guatelli e fam.già mi manchi.Giannina.10 gennaio 2018Ciao sorellonagrazie di tutto.Patty.10 gennaio 2018Ciao ziagrazie per tutto l'amore che ci hai donato.Ora sappiamo che amerai e proteggerai la nostra nuova famiglia dal cielo.Mary e Fabio.10 gennaio 2018Grazie ziaper avermi mostrato come si comporta un grande zio.Ne avrò bisogno.Ti voglio tanto bene.Gian Marco.10 gennaio 2018Caterina Paganelli e Manuela Pavarotti sono vicini a Sergio per la scomparsa della cara10 gennaio 2018Carla ed Erio; Gaetano e Carmen; Eva, Arturo e Maria Grazia si stringono commossi a Sergio per la perdita prematura della cara10 gennaio 2018Ciao cararicorderemo sempre la tua presenza in officina da Sergio per essergli costantemente di aiuto.Quante risate insieme durante le nostre discussioni amichevoli e rigorosamente in dialetto parmigiano.Milly resterai sempre con noi e con il tuo amatissimo Sergio.Un forte abbraccio da chi ti ricorderà sempre con grande affetto.Bruno con Mara, Gianni con Giuliana, Mauro con Marzia, Fabio con Stefano, Guido con Rosella, Gigi con Wilma e Donato.10 gennaio 2018Siamo vicini ai famigliari in questo triste momento per la perdita della caraViviana, Alberto e Luca.10 gennaio 2018Per la scomparsa della carale famiglie Borelli Guido, Borelli Corrado e Contini Enrico partecipano al lutto dell'amico Sergio.10 gennaio 2018Marco e Laura Parmigiani assieme ai dipendenti della C.A.V.I. Srl sono vicini all'amico Sergio in questo triste momento per la scomparsa della cara10 gennaio 2018Sarai sempre nei nostri ricordi più belli.Buon viaggioamica di una vita.Raffa, Marco, Elisa, Pasquale, Manuela e Stefano sono vicini a Sergio, Giannina e Patrizia.10-1-2018