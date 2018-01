Tonino Ugolini

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 69Ne danno il triste annuncio la moglie Angela, la sorella Nella e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani giovedì 11 gennaio alle ore 9,45 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa di Eia, indi si proseguirà per il Tempio di Valera.Questa sera alle ore 20,30 presso la stessa chiesa sarà recitato il Santo Rosario.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.Un sentito ringraziamento a tutto il personale medico e paramedico del reparto Chirurgia Vascolare per la gentilezza e professionalità dimostrate.Un grazie di cuore alla sorella Nella e le nipoti Paola e Silvia per l'aiuto prestato.10 gennaio 2018Ï Famiglie PizzaccheraÏ Famiglia Ugo FontanesiÏ Fratelli Ziliani e famiglieAntonio, Gianna, Giordana sono vicini a Nella e famiglia per la perdita del fratello10 gennaio 2018Raffaella Carpi, Giuliana, Luca sono vicini ad Angela per la perdita del caro amico10 gennaio 2018