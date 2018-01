Fernando Piazza

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 82Ne danno il triste annuncio la moglie Livietta, la figlia Sandra con Paolo; i nipoti Filippo con Francesca, Sara con Umberto, Nicole e Ludovica; le sorelle Ermanna e Tiziana, cognati, cognate, nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno venerdì 12 gennaio alle ore 10.00 partendo dallaSala del Commiato C.O.F.«Barbieri- Ghidini»(via Santi 14) per la chiesa di Medesano, indi al cimitero locale.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.00 nella chiesa di Medesano.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al medico curante Dott. Andrea Zorandi, a Elena, alle infermiere domiciliari e al personale del Reparto Lungodegenza Lidi del Padiglione Barbieri.11 gennaio 2018Ï Fam. Michele e Alessia GiovanelliÏ Bianca, Lucia BalestrieriÏ Fam. Pierangelo BelloliÏ Fam. Giuseppe AblondiÏ Gianni, Ilaria, Nicola BertinelliÏ Leda, Maria Pia RastelliÏ Valter, Maria FontanaÏ Luisa Dallatomasina e famigliaGrazie per quello che ci hai insegnato.Grazie per quello che sei stato per noi.Grazieper quello che ci hai lasciato nel cuore.Ci sarai sempre...Filippo e Sara.11 gennaio 2018I soci e tutti i dipendenti della Bike-Lift Europe Srl sono vicini a Sandra e figli per la dolorosa perdita del caro papà e nonno11 gennaio 2018Ave, Patrizia, Lella Larini, con le rispettive famiglie, si stringono in un grande abbraccio a Livietta, Sandra e famigliari per la scomparsa del caro11 gennaio 2018Franco, Teresa, Stefania, Giampaolo, Marco e Andrea sono vicini a Livietta e famigliari per la scomparsa del caro11 gennaio 2018Noemi, Giuseppe e famiglia sono vicini a Livietta e Sandra per la scomparsa del caro11 gennaio 2018