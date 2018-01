Germana Barbieri

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 85Ne danno il doloroso annuncio i figli Mauro con Cecilia, Fabio con Liliana, i nipoti Alessandro e Roberta.I funerali avranno luogo venerdì 12 c.m. alle ore 9.00 in Cattedrale, provenendo dall'Ospedale di Vaio, indi alla cremazione.Il S Rosario sarà recitato questa sera alle ore 18.30 in Cattedrale.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.11 gennaio 2018Ï Teresa CavatortaÏ Anna e Patrizia BergamaschiMarta, Francesco e Michele sono vicini a Mauro e Fabio per la scomparsa della loro adorata mamma11 gennaio 2018