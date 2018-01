Roberto Mezzadri

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 84Lo annunciano con dolore la moglie Graziella, i figli Fernando e Nadia, il nipote Filippo, i fratelli Renzo e Luigi ed i parenti tutti.I funerali avranno luogo venerdì 12 alle ore 10.30 partendo dall'abitazione in via Garani, 2 in Polesine P.se per la Chiesa parrocchiale indi al cimitero locale.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella Chiesa di Polesine P.se.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al Dott. Salvatore Napolitano per le premurose cure prestate.Un sentito grazie alle infermiere domiciliari.Non fiori ma eventuali offerte alla Pubblica Assistenza di Busseto.11-1-2018Ciaograzie per i tuoi insegnamenti, la tradizione del mastro continuerà.Con affetto, Filippo.11-1-2018Remo, Rita, Bruna, Ines, Giorgio, Adriana e cugini Lucca si uniscono al dolore di Filippo e famiglia per la perdita del caro nonno11gennaio 2018