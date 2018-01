Giampiero Lombatti

Amava intensamente la vita e l'ha vissuta con pienezza.Straziati dal dolore annunciano la scomparsa diIsa, Vitto con Silvia, la mamma Amelia, Barbara con Giuliano, Paolo.I funerali si svolgeranno oggi alle ore 14,30 presso la chiesa Dello Spirito Santo.Un sentito ringraziamento al Professor Guariglia e al dottor Cecchini per la professionalità, umanità e gentilezza d'animo.Ma un grazie speciale alla cara amica di sempre Camilla per averci accompagnato in questo duro cammino.Grazie a tutti gli amici che ci sono stati vicino.12 gennaio 2018Ï Alba Maini, Manuela e AndreaÏ Claudio Abelli e famigliaÏ Matteo Ghillani e Simona AbelliÏ Filippo, Giovanna e Marco MasettiÏ Dott. Vito SignatiÏ Maria e Giovanni DevotiÏ M.Rita CantarelliÏ Caterina, Rita e famiglieLella, Betta, Graziana, Cecilia con le rispettive famiglie abbracciano forte la dolcissima zia Mema e sono affettuosamente vicine a Isa, Vittorio, Barbara e Paolo per la prematura scomparsa del carissimo12 gennaio 2018Ci uniamo al dolore e nella preghiera a tutti quelli che ti hanno voluto beneMario, Paola e ragazzi.12 gennaio 2018Giuliana e Marco piangono la perdita del carissimo amicoe, ricordando i tanti bei momenti trascorsi insieme, si stringono ai suoi amatissimi Isa e Vittorio.12 gennaio 2018Camilla ricorderà per sempree tutti i momenti trascorsi insieme nei tanti anni di vera amicizia e con affetto fraterno è vicina a Isabella e Vittorio.Con Ettore Luigi e Cesare partecipa al grande dolore della Famiglia.12 gennaio 2018Cesare e Francesca si stringono a Isa e Vittorio in questo triste e doloroso momento, per la perdita del carissimo12 gennaio 2018CiaoCarlo e Maria Teresa abbracciano commossi Isa e Vittorio.12 gennaio 2018Giuseppe, Mario Saverio, Michele e Paolo si uniscono al grande dolore di Isabella, Vittorio, Barbara, Paolo e della mamma Amelia per la perdita dell'amico di sempre12 gennaio 2018Elsa, Corrado, Alice, Gigi, Stefano sono vicini a Barbara e famiglia nel dolore per la scomparsa del caro fratello12 gennaio 2018Carla e Mario con Stella e Ambra si stringono in un fraterno abbraccio a Isabella, Vittorio e familiari nel ricordo del carissimo amico12 gennaio 2018Con immenso affetto Domenica, Ivana e Claudio sono vicini a Isa, Vittorio, Amelia, Paolo e Barbara per la prematura scomparsa del caro12 gennaio 2018Paola con Carlotta e Davide, Pietro e Margherita partecipano commossi al dolore di Isabella e Vittorio per la scomparsa del caro amico12 gennaio 2018Pietro e Gianna Battioni sono vicini a Isabella per la perdita del caro12 gennaio 2018Commossi, siamo vicini a Isabella e Vittorio nel dolore per la perdita del caroLuca, Nicole, Dario, Marisa Graiani.12 gennaio 2018Ciaola tua passione, intraprendenza e devozione, il tue credere nelle milioni di possibilità che la vita può darti sono cose che non dimenticheremo mai e che porteremo sempre nei nostri cuori.Giorgio, Gemma, Gabriele con Giulia, Giorgia con Nico.12 gennaio 2018Gabriela e Giacomo partecipano al dolore dell'amica Isa e di Vittorio per la perdita del caroe porgono sentite condoglianze.12 gennaio 2018Con immenso affetto, Adriana e Arnaldo, con Marta e Pietro, sono vicini a Isabella e Vittorio per la perdita dell'amico12 gennaio 2018Cesare e Carlotta, Paolo e Barbara sono particolarmente vicini a Isa e Vittorio per la prematura perdita del carissimo12 gennaio 2018Bernardo, Alessandra, Davide, Roberta, Eugenio e Anna sono vicini e partecipano al dolore di Vittorio, Silvia, Isabella, Amelia, Barbara e Paolo per la perdita del caro12 gennaio 2018<+T>Ci mancherai<+T>Susanna, Umberto, Giulia.12 gennaio 2018<+T>Enrico e Giovanna sono vicini con affetto a Isabella nel ricordo del caro12 gennaio 2018<+T>Alessandra, Irma e Nino, Francesca e Massimo, Cristina, Betti e Paolo, Patrizia e Aldo sono affettuosamente vicini ad Isa e Vittorio nel ricordo dell'indimenticabile amico12 gennaio 2018<+T>Non esistono parole per colmare un dolore e un vuoto così grande.<+T>Increduli e profondamente addolorati Andrea e Cecilia sono vicini a Isa, Vittorio e famiglia e piangono la prematura scomparsa del caro amico12 gennaio 2018<+T>Antonella e Francesco, con Francesca e Riccardo partecipano al dolore del carissimo amico Paolo e dei suoi familiari per la perdita del fratello12 gennaio 2018<+T>Condomini e amministratore del condominio di Viale Caprera 10 si stringono alla famiglia per la perdita del caro<+T1>Giampiero Lombatti12 gennaio 2018<+T>Cinzia e Lilli abbracciano forte Paolo e famiglia per la perdita del caro<+T1>Peo<+T2>Parma,<+DL>12 gennaio 2018<+T>Condomini e amministratore del condominio S. Andrea di Via Ravà 13 si stringono alla famiglia per la perdita del caro<+T1>Giampiero Lombatti<+T2>Parma,<+DL>12 gennaio 2018<+T>Massimo e Monica, Sergio e Gabriella, Carlo e Magi abbracciano forte Isa e Vittorio e ricordano con tanto affetto il caro amico<+T1>Peo<+T2>Parma,<+DL>12 gennaio 2018<+T>«Un dolore infinito avere perso l'amico di una vita».<+T1>Peoti ricorderemo sempre.<+T>Giovanni e Stefania, Caterina e Simone, Filippo, Maria.<+T2>Basilicanova,<+DL>12 gennaio 2018<+T>Manuela, Luciano e Giulia piangono la scomparsa di <+T1>Peocaro amico di sempre e con profonda tristezza si stringono ad Isabella e Vittorio, alla signora Amelia, Barbara e Paolo.<+T2>Parma,<+DL>12 gennaio 2018<+T>Sandra con infinita tristezza e tanta nostalgia abbraccia forte Isa e Vittorio nel dolce ricordo dell'amico<+T1>Peo<+T2>Parma,<+DL>12 gennaio 2018<+T>Stefano e Cinzia sono vicini ad Isa e famiglia per la scomparsa del caro<+T1>Peo<+T2>Parma,<+DL>12 gennaio 2018<+T>I condomini e l'amministratore del condominio «Tiziana» di Via Don Sturzo 6 Parma, partecipano al lutto della famiglia per la scomparsa del signor<+T1>Giampiero Lombattie porgono sentite condoglianze.<+T2>Parma,<+DL>12 gennaio 2018<+T>Guido ed Erminia si stringono ad Isa nel ricordo di<+T1>Peo<+T2>Parma, <+DL>12 gennaio 2018<+T>Sandra e Fausto, con Filippo, Maria Carla e Lucio con Caterina e Francesco, Albina, Vittoria e Pietro, Mauro, Annalisa e Matteo con immensa tristezza si stringono ad Isa, Vittorio e familiari tutti nel momento della prematura scomparsa di<+T1>Peoamico fraterno, generoso ed intelligente, la cui gioia di vivere ed il suo sorriso mancheranno immensamente a tutti noi, lasciando in tutti noi un grande vuoto.<+T2>Parma, <+DL>12 gennaio 2018<+T>Roberto, Anna, Sebastiano Sguarino sono vicini in un abbraccio ad Amelia, Isabella, Vittorio, Paolo, Barbara e Giuliano per la scomparsa del carissimo<+T1>Peo<+T2>Parma, <+DL>12 gennaio 2018