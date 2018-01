CROCE



È mancata all'affetto dei suoi cari Cinzia Conversi



di anni 61



Ne danno il doloroso annuncio la figlia Carlotta, il figlio Alessandro Maria, il compagno Ermanno, la zia Lella, i cugini e i parenti tutti.



I funerali si svolgeranno nella chiesa di Fornovo sabato 13 gennaio alle ore 11 partendo dalla Sala del Commiato in via Di Vittorio 17.



Una Veglia di Preghiera questa sera alle ore 20,30 nella chiesa di Fornovo.



Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.



Un sentito grazie a tutto il personale medico e infermieristico del reparto di Ematologia dell'Ospedale Maggiore per le amorevoli cure prestate.



Si ringrazia il medico curante Dott. Filippo Barbarese. Felegara, 12 gennaio 2018



Ï Simona Canepari e famiglia



Ï Elsa Barbarese e figli



Ï Elisabetta Lodi



Ï Gianni Cioffo e Maria Pia Armani



Il tuo sorriso rimarrà per sempre nei nostri cuori.Ciao Cinzia



Livia, Gabriella, Max e Aurora. Parma, 12 gennaio 2018



Cara cugina Cinzia



le tue qualità, il tuo coraggio, la tua forza ed il tuo attaccamento alla vita saranno per noi modello ed esempio, perchè tu possa continuare a vivere nei nostri cuori.



Fausto, Roberta, mamma Franca e le rispettive famiglie. Fornovo di Taro, 12-1-2018



È stato molto bello conoscerti e lavorare con te.



Ci lasci con un bellissimo ricordo, non ti dimenticheremo mai.



Paola, Gabriella, Patrizia, Maria Paola, Roberta, Manuela e Antonella.



Siamo vicini in questo doloroso momento a Carlotta, Alessandro e Ermanno per la perdita della cara Cinzia Fornovo, 12 gennaio 2018



Isa e Michela ricordano con grande affetto Cinzia



e condividono il dolore dei familiari. Fornovo, 12 gennaio 2018



Alberto e Nucci, Ilaria ed Alessandro, Luca ed Alessandra partecipano al grande dolore di Ermanno, Carlotta e Alessandro per la perdita della cara Cinzia Viazzano, 12 gennaio 2018



Teresa, Celestina, Maurizio con Federica e Lorenzo, Donatella con Paolo, Linda e Leonardo, profondamente addolorati sono vicini a Ermanno, Alessandro e Carlotta per la scomparsa della cara Cinzia Sorbolo, 12 gennaio 2018



Ciao Cinzia



ci manchi.



Stefania, Arturo, Davide, Mariella. Felegara, 12 gennaio 2018 Cinzia



con te abbiamo perso non solo un'amica ma una parte importante della nostra vita, insieme da e per sempre.



Anto, Claudia, Dani, Milena e Stey. Fornovo, 12 gennaio 2018



La famiglia Gabelli Bruno è vicina ai familiari per la perdita della cara Cinzia Felegara, 12 gennaio 2018



Carla, Giovanni, Roberto e famiglia sono vicini ai familiari per la prematura perdita della cara Cinzia Monticelli Terme, 12 gennaio 2018



Maria Stefania e Luigi, Federica e Luca, Beatrice e Paolo, Maria e Andrea, Roselda e Ivanoe profondamente addolorati dalla prematura scomparsa della cara amica Cinzia



si stringono ad Ermanno, Carlotta e Alessandro Maria esprimendo le loro più sentite condoglianze. Fornovo, 12 gennaio 2018



Marialberta si stringe con affetto a Ermanno, Alessandro e Carlotta e partecipa al loro grande dolore per la perdita della amatissima Cinzia Ozzano Taro, 12-1-2018



Per la perdita di Cinzia



sono vicini a Ermanno gli amici Alessandra, Francesca, Alessandro, Tommaso, Paolo. Parma, 12 gennaio 2018



Emilio e Maria Teresa con i figli partecipano al dolore della famiglia per la perdita della cara Cinzia Parma, 12 gennaio 2018



I prof. Porcari, Coletti, Lombardo, Troni, Lorenzi, Zambrelli si stringono ad Alessandro per la perdita della mamma Cinzia Conversi Parma, 12 gennaio 2018