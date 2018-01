Patrizio Bergamaschi

E' mancato all'affetto dei suoi caridi anni 60Addolorati lo annunciano la moglie Tamara, il figlio Roberto, la mamma Alba.I funerali si svolgeranno oggi alle ore 14.45 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa di Sala Baganza indi al Tempio di Valera.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un grazie a tutto il personale della clinica e terapia medica dell'Ospedale Maggiore.12 gennaio 2018Soci, dipendenti e collaboratori della Frambati & Co, Srl sono vicini a Tamara per la dolorosa perdita del marito12 gennaio 2018