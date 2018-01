Maria Bagatti

E' mancata all'affetto dei suoi caridi anni 88Ne danno il triste annuncio la figlia Graziella con Bernardino, i nipoti Luigi con Stefania, Alice e Arianna, Paolo con Jessica, i fratelli, le sorelle, il cognato, le cognate e parenti tutti.I funerali avranno luogo oggi partendo a piedi dall'abitazione in via Martiri della Libertà 4 alle ore 15,15 per la chiesa parrocchiale di Varsi, indi al cimitero locale.Il presente annuncio serve di partecipazione e ringraziamento.Un ringraziamento particolare al medico curante dottor Aurelio Ferrentino, al dottor Umberto Montecorboli, dottor Giovanni Martino, ad Aurora e Nina per le amorevoli cure prestate.Un grazie di cuore a tutti coloro che le sono stati vicino.12 gennaio 2018Ï Angelo, Ines e DomenicaÏ Massimo, Nadia, MassimilianoÏ Fam. Bertorelli DallachiesaÏ Gianluigi e MariapiaÏ Alda ToscaniÏ Pini Sandro Roberto e fam.Ï Rina ZambernardiÏ Speroni Franco e figlisarai sempre nei nostri ricordi.Massimo, Monica, Simone, Francesco.12 gennaio 2018Il Gruppo Alpini di Varsi si stringe con affetto a Bernardino e famiglia per la perdita della cara12 gennaio 2018Cararicorderemo sempre i tanti bei momenti trascorsi insieme.Ida, Cristina, Antonio, Anna e rispettive famiglie.12 gennaio 2018