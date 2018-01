 Giuseppina Sassi 

E' mancata all'affetto dei suoi caridi anni 92Ne danno il triste annuncio i figli con le rispettive famiglie e le care sorelle.I funerali si svolgeranno sabato 13 gennaio alle ore 9.30 partendo dalla sala del commiato di Traversetolo per la chiesa di Neviano indi al cimitero locale.Il S.Rosario sarà recitato nella stessa chiesa questa sera alle ore 20.30.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.12 gennaio 2018Ï Maddalena, Luciano, Federico, Beatrice e famigliaÏ Bianca, Romano e famigliaÏ Gianfranco Mazza e fratelliÏ Famiglia Remo GazzaÏ Andrea, Ivana e famigliaÏ Fam. Giovanni LambertiniÏ Augusto, Lina CeratiÏ Fam. Luciana CeratiÏ Renata e Franco LaurentiÏ Fam. Anna CeratiCiao Nonna.Michele con Rosa, Alessia, Marco, Claudio e Sabrina con Daniele ed Emma.12 gennaio 2018Ciaovivrai sempre nei nostri ricordi.Giandomenico con Serena ed Ettore, Andrea con Elena, Pietro e Marco.12 gennaio 2018Ti abbracciamo con tanto affetto caraLa sorella Adele con Raffaella, Erio, Ilaria, Luca, Irene, Ettore, Stefania, Sara, Damiano.12 gennaio 2018Graziedei bei momenti di gioia e allegria trascorsi insieme anche nei difficili giorni della tua malattia.Con affetto, Ilaria.12 gennaio 2018Le famiglie Domenichini Anna Maria, Domenichini Franca e Domenichini Giovanni si uniscono al dolore dei famigliari per la scomparsa della cara12 gennaio 2018Le famiglie Caprari partecipano al lutto di Paolo, Massimiliano e Franco per la perdita della mamma12 gennaio 2018La Pro Loco di Bazzano si stringe con affetto a Massimiliano, Franca, Kevin, Tanya e Martin per la scomparsa della cara signora12 gennaio 2018Michele, commosso è vicino a Tanja per la scomparsa della cara nonna12 gennaio 2018Il Presidente, gli amministratori, i sindaci, i soci, i casari, i contabili e i collaboratori tutti del Caseificio Sociale di Neviano Arduini sono vicini all'amico Paolo per la perdita della madre signora12-1-2018Lina, Valeria, Egle, Piera, Gabriella ricordano con tanto affetto l'amica12-1-2018Le famiglie Nello Danni, Marco Danni e Paolo Ferrari Agradi sono vicine a Massimiliano e famiglia per la perdita della cara mamma12 gennaio 2018Guglielmo, Clelia, Giampietro, Katia, Gianluca e Camilla partecipano al lutto dei famigliari per la scomparsa della cara12-1-2018