Oriele Guatteri

E' mancatadi anni 90Lo annunciano i figli Pier Luigi e Gian Lorenzo, i parenti tutti.I funerali avranno luogo oggi alle ore 13.30 partendo dall'abitazione in Parma (via Don Albertario, 3) per la chiesa di Rimagna alle ore 15.15.Serva il presente di partecipazione e ringraziamento.12 gennaio 2018Ï Franco e AnnaÏ Nora e figliÏ Opelia, Giulietto e MirellaÏ Rita Stretti e famigliaI nipoti Adele con Giancarlo, Luciana con Roberto, sono vicini a Piero e Gianni per la perdita della mamma12 gennaio 2018