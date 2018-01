Gino Berzolla

Improvvisamente è mancato ai suoi caridi anni 74Ne danno il doloroso annuncio i fratelli Antonio e Achille, la sorella Luciana, cognati, nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno nella chiesa di Riccò sabato 13 gennaio alle ore 14.30 partendo dalla sala del commiato di Fornovo in via Di Vittorio 17.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella chiesa di Riccò.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un sentito grazie al medico curante dott. Filippo Barbarese e a tutto il personale della Casa Protetta di Fornovo.12 gennaio 2018Il Comitato Anziani di Fornovo porge sentite condoglianze ai familiari per la perdita del caro12 gennaio 2018Caroti ricorderemo sempre con tanto affetto.Un grosso abbraccio a Antonio e Achille.Gianfranco, Leonarda, Erica e Alessia.12-1-2018