CROCE



È mancata all'affetto dei suoi cari Maria Garijo in Zaccardi



di anni 70



Ne danno il triste annuncio il marito Fernando, i figli Massimo e Alessandro, il fratello, le sorelle, cognati, nipoti e parenti tutti.



I funerali si svolgeranno oggi alle ore 14,30 partendo dalla sala del commiato di Traversetolo per la Chiesa parrocchiale indi al cimitero locale.



Il presente serve di partecipazione e ringraziamento. Traversetolo, 12 gennaio 2018



Ï Enore Gherri e figlie



Ï Valerio, Stefano, Davide Tagliavini



Ï Fam. Aldo Ferrari



Ï Fam. Vittorio Bertini



Il cognato Enore con Antonio, Daniela, Monica e Massi sono vicini con affetto a Fernando, Massimo e Alessandro per la perdita della cara Maria Traversetolo, 12 gennaio 2018



Anita e Michele Alessandrino unitamente ai collaboratori dello Studio si uniscono al dolore dei famigliari per la perdita della cara Maria Traversetolo, 12 gennaio 2018



Siamo vicini a Massimo, Alessandro e Fernando per la perdita dell'amata Maria



Silvia, Giacomo, Irene, Matteo e i «balubini». Traversetolo, 12 gennaio 2018 Maria



ci ricorderemo sempre dei bei momenti trascorsi insieme.



Un abbraccio a Fernando, Massimo ed Alessandro.



Olga e Francesca. Traversetolo, 12 gennaio 2018



Siamo vicini all'amico Ferdinando e figli per la perdita della cara Maria



Famiglie Vescovi, Ragionieri e Renata. Traversetolo, 12 gennaio 2018



La famiglia Luigi Sarti è vicina a Fernando per la perdita della cara Maria Traversetolo, 12 gennaio 2018



Carlalberto, Franca e Betta partecipano commossi al dolore di Fernando e familiari per la perdita della cara Maria Traversetolo, 12 gennaio 2018