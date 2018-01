E' mancatodi anni 87Addolorati lo annunciano i figli Gabriele e Claudio, i nipoti Luca con Marika, Letizia con Fabrizio e Federico, il fratello Gianni con Marta e parenti tutti.I funerali si svolgeranno lunedì 15 gennaio alle ore 14.30 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa di Corcagnano indi al Tempio di Valera.Il S. Rosario sarà recitato nella stessa chiesa questa sera alle ore 20.30.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.12 gennaio 2018Ï Guglielmo SalviLa famiglia Mario Mattioli si stringe a Gabriele e Claudio per la scomparsa del caro12 gennaio 2018I Condomini del Condomino S. Lucia partecipano al dolore dei famigliari per la scomparsa del signor12 gennaio 2018