Come da volontà della cara Luisa, a funerali avvenuti ne annunciano la scomparsa il marito Bruno, i figli Cinzia, Gian Luca con Rossella, i nipoti Elisa, Lorenzo e parenti tutti.I famigliari ringraziano tutte le persone che sono state vicine in questo momento di dolore.13 gennaio 2018Si uniscono al dolore di Bruno, Cinzia e Luca per la scomparsa della caraRenato e Gabriela, Roberto e Beatrice e Alessandra e Paolo.13 gennaio 2018